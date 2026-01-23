Ultim'ora Giovane-Napoli, Tmw: "Affare da 2mln subito, ma coi bonus si sale fino a 20!"

Giovane può partire già stasera da Verona in direzione Roma, dove con ogni probabilità svolgerà le visite mediche con il Napoli nella giornata di domani. Per il brasiliano c'è un accordo fra Hellas e partenopei già da due giorni e ora si attende solo il via libera per viaggiare. Giovane si trasferirà a titolo definitivo per 2 milioni, ma con bonus che arriveranno a toccare i 20, tutto incluso. Lo riporta Tmw.

Una somma molto alta per chi era stato preso solamente in estate: la prima tranche garantirà comunque una plusvalenza rispetto allo zero sborsato per acquistarlo, poi ogni scaglione centrato porterà nuovi bonus. Va da sé che praticamente tutti gli obiettivi siano molto semplici, perché la valutazione per il Verona è sempre stata fra i 15 e i 20, sin dalle prime avanzate di Inter e Milan. La speranza, per Antonio Conte, è quella di convocarlo già nelle prossime ore per la partita contro la Juventus, in programma domenica alle ore 18.