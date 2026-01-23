Giovane entro domani a Napoli, Sky: "Visite e poi subito la Juve"

Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto su Radio Marte per le ultime sul mercato del Napoli: “Giovane è praticamente del Napoli, ma non so se si riuscirà ad ufficializzarlo per stasera, perché serve prima fare le visite mediche. Tra stasera e domani mattina credo che il giocatore sarà a Roma per le visite mediche col Napoli per essere disponibile già con la Juve. Il costo è di 20 milioni di euro complessivi, ma ci sono tanti bonus inseriti per permettere al Napoli di effettuare questo acquisto vista la limitazione del saldo zero: i bonus non vengono conteggiati nel costo del lavoro allargato".