Marchetti sul secondo colpo: "Occhio a un Mister X per la fascia"

Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto su Radio Marte per le ultime sul mercato del Napoli: "Oltre a Giovane arriverà un altro esterno d’attacco, date anche le condizioni di Neres: Maldini, Sancho e Boga sono nomi su cui il calcio Napoli si sta muovendo, ma non credo siano i soli. Questi però sono caldi. Non credo Cambiaghi, perché il Bologna non lo cede. Ci sono di certo altri nomi, Manna è molto attivo e c’è un ‘mister X’ che ancora non abbiamo individuato. Si capirà nei prossimi giorni, anche perché la Juve è sugli stessi giocatori del Napoli e quindi la Società è attenta a non scoprire le carte”.