Criscitiello ad ADL: “Di Lorenzo vuole solo la Juve ed a Napoli non può più mettere piede!”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, durante SportitaliaMercato ha approfondito la questione Giovanni Di Lorenzo dopo che in mattinata aveva già svelato della sua telefonata con Conte: "Il capitano vuole andare via, mercoledì c'è stata la chiamata tra lui e Conte. Conte l'ha chiamato con grande umiltà e tanta voglia di trattenere il capitano. La risposta però è stata negativa. Di Lorenzo vuole vestire la maglia bianconera e Giuffredi ha già un accordo con la Juve. Questo perché: cosa fa durante la stagione De Laurentiis nell'annata pessima del Napoli? Se ne possono andare via tutti basta che mi portate un'offerta.

I napoletani non capiscono una cosa: una cosa è il tifoso e una cosa è il professionista. Giuffredi il tifoso lo farà a casa sua, ma poi prende la palla in balzo e porta un'offerta della Juve tra i 15 e i 18 mln al Napoli e fa un contratto importante a Di Lorenzo alla Juve. Nel frattempo cosa succede: a De Laurentiis passa la depressione calcistica e arriva Conte che vuole tenere Di Lorenzo. Però D Lorenzo a Napoli non può mettere più piede, perché quando i napoletani hanno sentito che Di Lorenzo ha detto sì alla Juventus non lo vogliono più vedere. Fine della telenovela, De Laurentiis si deve mettere in testa che non può più tornare indietro. Di Lorenzo vuole solo la Juve e vuole mantenere l'accordo".