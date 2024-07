Criscitiello: "Di Lorenzo? Resta perché avrà aumento, da 3,2mln ai 4mln che offriva la Juve!"

vedi letture

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel corso di Speciale Calciomercato ha svelato un retroscena circa la permanenza di Giovanni Di Lorenzo al Napoli, dopo che il terzino era sembrato molto vicino all'addio: "Vi hanno raccontato che tra Di Lorenzo e il Napoli è stato tutto risolto, ma non vi vogliono dire tutta la verità.

Il terzino aveva trovato un accordo con la Juventus per una cifra di quattro milioni di euro per i prossimi quattro anni. A De Laurentiis tutto questo costerà 800mila euro. Il calciatore aveva rinnovato col Napoli alla cifra di 3.2 milioni di euro, ma il patron è stato costretto ad arrivare a 4 milioni per pareggiare l'offerta dei bianconeri".