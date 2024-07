Ct Georgia: "Kvara-PSG? Non credo decida lui, ha un contratto col Napoli che va rispettato"

Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, ha parlato del futuro del suo giocatore Khvicha Kvaratskhelia: "Se Kvara vuole andare al PSG, deve andare lì. Ma non credo che sia l'unico a decidere, ha ancora il contratto con il Napoli. È un grande club che va rispettato come tutti gli altri. Che sia Napoli o Parigi, voglio solo vederlo felice, che giochi con tanta emozione, questo è ciò che lo rende così fantastico, gli auguro tutto il meglio per la sua carriera”.