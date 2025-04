Da Bologna - Italiano piace ancora ad ADL: è un nome per l'eventuale post-Conte

vedi letture

Il nome di Vincenzo Italiano continua a orbitare attorno alla panchina del Napoli. Da tempo apprezzato dal presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico attualmente al Bologna fu già vicino agli azzurri due estati fa, quando sembrava destinato a raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti. Alla fine, però, il patron partenopeo scelse di non incrinare i rapporti con l’amico Rocco Commisso, lasciando intatta la stima ma virando su Rudi Garcia. Come riportato dal Corriere di Bologna, quell’ammirazione reciproca tra De Laurentiis e Italiano non si è mai affievolita. I due si ritroveranno da avversari nel prossimo Monday Night di Serie A, che mette in palio punti pesanti per la corsa Champions dei rossoblù e per le residue speranze tricolori del Napoli.

Intanto - si legge sul quotidiano - voci di corridoio rilanciano l’ipotesi di un futuro napoletano per Italiano nel caso in cui Antonio Conte dovesse interrompere anzitempo la sua avventura al Maradona. Tuttavia, il tecnico sembra aver trovato la sua dimensione ideale a Bologna, dove il club – consapevole del valore del suo lavoro e dell’interesse crescente delle big – intende blindarlo con un prolungamento di contratto oltre l’attuale scadenza del 2026. Dopo il triennio positivo alla Fiorentina, l’annata con il Bologna potrebbe rappresentare la definitiva consacrazione per Italiano, osservato speciale sul mercato delle panchine di alta fascia.