Da Milano - Anche Natan può andar via: oggi incontro col Parma per il prestito

"Il Parma è interessato al difensore centrale del Napoli Natan: previsto oggi un incontro tra i due club per parlare di un possibile prestito". Questa la notizia che arriva dal profilo X di Nicolò Schira, esperto di mercato, che apre dunque ad una possibile partenza del difensore.

#Parma are interested in #Napoli’s centre-back #Natan: expected a meeting today between the two clubs to talk for a loan. #transfers