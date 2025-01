Da Milano - Contini, qualche interesse da parte dei club di Serie B

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha riferito su X alcuni aggiornamenti sul futuro di Nikita Contini, terzo portiere del Napoli: "Qualche interesse da parte dei club di Serie B per Nikita Contini, ma dovrebbe restare a Napoli".

Some interests from #SerieB’s clubs from Nikita #Contini, but he should stay at #Napoli. #transfers