Da Milano - Gaetano a un passo dal Cagliari: spunta percentuale sulla rivendita. Le cifre

Continua il pressing del Caglari per Gianluca Gaetano, l'affare col Napoli è a un passo dalla chiusura. La formula dell'operazione è quella del prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro.

C'è già l'accordo tra il club sardo e il giocatore: contratto fino al 2028 (1+3). Il Napoli potrebbe avere anche una percentuale sulla futura cessione. A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

