Da Milano - Ghilardi si avvicina! Il 2003 resterà in prestito al Verona: i dettagli

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Il club azzurro non solo guarda al presente, cercando di regalare ad Antonio Conte nuovi innesti a gennaio, ma anche al futuro, provando di bloccare nuovi talenti. In tal senso occhio alla trattativa col Verona che porta al difensore classe 2003 Daniele Ghilardi.

Le ultime sull'operazione le riferisce su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Daniele Ghilardi si avvicina al Napoli dal Verona. Pronto un contratto quinquennale. Resterà al Verona in prestito fino a fine stagione".

