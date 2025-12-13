Da Milano: "Italiano da top club! Se Conte va via, ADL può tornare su di lui"
Ampio focus su Il Giornale, a firma dell’esperto di mercato Nicolò Schira, su Vincenzo Italiano, definito 'l’ignorato speciale delle grandi del nostro calcio’ per gli ottimi risultati da anni su tutte le competizioni. Un “mistero italiano” considerando che da un decennio non sbaglia una stagione e riesce sempre a fare meglio, eppure viene inspiegabilmente ignorato dalle big.
Anche l’etichetta di perdente di successo, per le finali raggiunte con la Fiorentina ma poi perse, è stata cancellata dal successo con il Bologna. La prossima estate qualche big potrebbe accorgersi del suo valore. La sensazione - si legge - è che se a Napoli Antonio Conte dovesse andar via, De Laurentiis - che ci aveva già pensato nel 2021 - busserà alla porta di Vincenzo Italiano. Sempre che nel frattempo non ci abbia pensato qualcun altro.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro