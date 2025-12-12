Sky, Marchetti: "Napoli può fare affari solo in prestito, ma è un paradosso"

"Sul mercato il Napoli potrà operare solo con prestiti, avendo superato l’indice di costo di lavoro allargato. E’ una regola che per il Napoli ha un valore un po’ surreale, visto che si tratta di un club sano economicamente e senza debiti": lo ha detto Luca Marchetti di Sky Sport a Radio Marte parlando delle prossime mosse del club azzurro.

"In ogni caso se il Napoli deve prendere un giocatore, deve farlo subito, il mediano deve arrivare a inizio gennaio. Il Napoli, come prima necessità, ha bisogno di capire se riuscirà ad acquistare un nuovo centrocampista all'inizio del mercato. Serve qualcuno a breve, altrimenti potrebbe anche rientrare Anguissa e, a quel punto, ci sarebbe da capire se varrebbe la pena di investire per nuovi innesti. Se vuole qualcuno deve prenderlo subito: ne sono convinto e ne ho parlato con lo stesso Napoli".