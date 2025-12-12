Ultim'ora

Mainoo-Napoli, Sky: "C'è già il sì del giocatore, ma il club non accelera"

di Fabio Tarantino

"Novità su Mainoo? L'interesse da parte del Napoli c'è: il ragazzo è seguito con attenzione da mesi e non ci sono grossi problemi con il calciatore, che aprirebbe anche ad un cambio di squadra. I partenopei, però, non stanno affondando". Così Luca Marchetti, giornalista Sky, esperto di mercato, nel suo intervento a Radio Marte. 

