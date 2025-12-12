Palestra, non solo il Napoli: spuntano due big italiane e la Premier

di Fabio Tarantino

Show di Marco Palestra a Cagliari. Il giocatore accostato a diversi club potrebbe partire già in estate. Dipenderà dall'Atalanta, proprietaria del cartellino. Il Cagliari è riuscito a ottenerlo soltanto in prestito secco, motivo per cui a fine anno farà ritorno a Bergamo, dove l'Atalanta deciderà se integrarlo stabilmente in prima squadra oppure ascoltare eventuali offerte: Milan, Juventus e diversi club inglesi lo stanno già seguendo con attenzione, scrive il Corriere dello Sport.

Il rapporto tra le due società, del resto, è consolidato. La scorsa stagione a Cagliari arrivarono Adopo, Zortea e Piccoli: tutti protagonisti, tutti successivamente rivalutati sul mercato.