Ultim'ora Pereyra-Napoli, Sky frena: "Piace molto, ma non è ancora fatta"

vedi letture

Milton Pereyra, talento classe 2008 del Boca Juniors, attaccante, è pronto a trasferirsi in Italia, al Napoli. Lo scrivono dall'Argentina. La stellina è dunque pronto a ripartire dalle giovanili del club azzurro. Un vero e proprio colpo di mercato da parte del ds Manna e dello scouting azzurro, anche se non è ancora fatta. C'è prudenza, come spiegato a Radio Marte da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport.

"Risulta anche a me un reale interessamento per il giovanissimo Milton Pereyra del Boca Juniors. Abbiamo raccolto anche noi queste indiscrezioni sul club azzurro; non so se sia già fatta, ma l'investimento sarebbe per il futuro ed è al vaglio della società”.