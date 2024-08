Da Milano - Non solo Gaetano: il Parma interessato ad un altro azzurro

vedi letture

Oltre al centrocampista classe 2000, il club emiliano cerca anche un riforzo in attacco.

Non solo Gianluca Gaetano, un altro azzurro interessa al Parma di Fabio Pecchia, neopromossa in Serie A. Oltre al centrocampista classe 2000, il club emiliano cerca anche un riforzo in attacco e punta al marocchino Walid Cheddira, obiettivo anche dell'Espanyol.

Lo riferisce su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Il Parma hanno mostrato interesse per l'attaccante del Napoli Walid Cheddira".