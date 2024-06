Da Milano - Per Conte è un top, Napoli pronto ad aumentare l'offerta a Kvara: le cifre

Mentre le sirene francesi tentano Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli continua a lavorare sul prolungamento con adeguamento del contratto del georgiano.

Le ultime sulla trattativa di rinnovo le riferisce su X, Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato: "Napoli sono pronti ad aumentare la loro offerta a 5,5 milioni/anno fino al 2029 per mantenere Kvicha Kvaratskhelia e convincerlo a restare e ad estendere il contratto. Conte considera Kvara un potenziale top player mondiale. Nei prossimi giorni attesi nuovi colloqui tra Manna e il suo agente".

#Napoli are ready to increase their bid to 5,5M/year until 2029 to keep Kvicha #Kvaratskhelia and to convince him to stay and to extend the contract. #Conte considers Kvara a potential world top player. Expected new talks between Manna and his agent in the next days. #transfers