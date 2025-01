Da Roma - Niente Soulé per il Napoli: Ranieri ci punta, resterà a lungo

vedi letture

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuta Martina Stella, giornalista di Radio Romanista, per analizzare il momento della Roma e l’importante sfida contro il Napoli: “Sarà una partita tosta. Fino a poco fa l’attenzione era sull’Europa League, visto che ci sono stati i sorteggi. Abbiamo avuto un accoppiamento complicato, ma ovviamente domenica ci aspetta una gara molto importante contro un Napoli in grande forma. Ieri Ranieri ha fatto tanti cambi che non ci aspettavamo, segnale che il mister non ha ancora gettato la spugna in campionato. Ci attende una sfida difficile, vedremo quali strategie adotterà.”

Sul momento della Roma, ha aggiunto: “La prima partita di Ranieri in questa avventura è stata proprio contro il Napoli. La Roma giocò bene, ma perse. Domenica saranno passati 80 giorni da quella sfida, e il mister ha letteralmente sistemato molte cose. Ha rivitalizzato diversi giocatori, come Hummels, Paredes e lo stesso Dybala. È stato bravo a ricucire i rapporti e a lavorare soprattutto sull’aspetto mentale della squadra.”

Sul mercato giallorosso ha detto: “Il mercato è stato molto discusso, sia in estate che in questa sessione invernale. Tra pochi giorni si chiuderà la finestra di gennaio, e la Roma ha fatto ben poco. Al momento, la rosa non sembra completa. Su Soule c’erano voci di un interesse del Napoli, ma è un giocatore su cui Ranieri punta. Il suo futuro a Roma sembra ancora lungo, e cederlo significherebbe anche svalutare gli investimenti fatti.”