Da Torino annunciano: niente Simeone! Cairo ha fissato un tetto di spesa: le cifre

Movimenti in attacco per il Torino. L'infortunio a Zapata e la scarsa vena realizzava di Sanabria porterà molto probabilmente il direttore sportivo Vagnati ad intervenire per cercare di puntellare il reparto offensivo a disposizione di mister Paolo Vanoli. Sono diverse le opzioni sul tavolo e, c'è da immaginarsi, sarà un gennaio in cui il Toro proverà a rendersi protagonista per invertire la rotta e tornare a far sorridere la classifica.

I nomi sul taccuino

I profili che sono stati sondati in questi giorni sono sempre i soliti. Si parla di Giovanni Simeone ma il prezzo che il Napoli ha fissato non trova d'accordo il presidente Urbano Cairo che ha stanziato 7 milioni di euro per la punta. Un altro nome è quello di Marko Arnautovic dell'Inter che ha costi di cartellino più accessibili ma uno stipendio, 3,5 milioni di euro, un po' alto.

Ipotesi Beto

Per questo motivo si pensa al profilo di un altro attaccante. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe essere Beto il nome più gettonato. L'Everton potrebbe valutare sui 3-4 milioni di euro il prestito fino a giugno del giocatore che ha uno stipendio sui 3-3,5 milioni di euro lordi.