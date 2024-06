Da Torino - Chiesa verso Napoli o Roma: la Juve vuole Greenwood al suo posto

Chiesa verso Napoli o Roma, la Juve vuole Greenwood. Scrive così l’edizione torinese del quotidiano Repubblica oggi in edicola.

Chiesa verso Napoli o Roma, la Juve vuole Greenwood. Scrive così l’edizione torinese del quotidiano Repubblica oggi in edicola. Federico Chiesa interessa al Napoli di Antonio Conte e alla Roma di Daniele De Rossi.

Tra l’attaccante esterno e la Juventus i rapporti non sono più idilliaci come un tempo e anche la proposta di rinnovo pervenuta al suo agente, Ramadani, è un chiaro segnale: un “accordo ponte” con stipendio al ribasso rispetto a quello attuale. Attualmente la valutazione di Chiesa si aggira intorno ai 25 milioni, cifra influenzata inevitabilmente dal contratto in scadenza a giugno 2025. Il nome del sostituto è già stato trovato: Mason Greenwood.