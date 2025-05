Da Torino - Occhio al Napoli per Hojlund: può diventare pedina di scambio per Osimhen

A scrivere di questo possibile scenario di calciomercato per l'estate è l'edizione odierna di Tuttosport.

Rasmus Hojlund potrebbe diventare una pedina di scambio per il Manchester United, con l'attaccante che potrebbe diventare una contropartita per portare a Manchester Victor Osimhen. A scrivere di questo possibile scenario di calciomercato per l'estate è l'edizione odierna di Tuttosport.

"Attenzione, perché su Hojlund va registrata la concorrenza del Napoli nel caso in cui i Red Devils decidessero di affondare il colpo sull'arrivo di Osimhen (altro, complicatissimo però, obiettivo bianconero), con l'inserimento del danese come contropartita" si legge sul quotidiano.