Da Udine: "Lucca più vicino al Napoli. Spunta l'indizio decisivo"

Ancora due giorni e si conoscerà il destino di Lorenzo Lucca. Tutto lascia pensare, scrive Il Messaggero Veneto, che sarà il Napoli ad accoglierlo, su precisa richiesta di Antonio Conte, che ha indicato il centravanti dell’Udinese come rinforzo ideale per l’attacco azzurro. Lucca ha già dato il suo assenso al trasferimento, aora resta da chiudere l’accordo tra i club, operazione prevista entro venerdì, con una valutazione fissata da Gino Pozzo in 35 milioni di euro, senza sconti.

L’Udinese, nel frattempo, si prepara al post-Lucca. Tre le strade seguite. La prima riguarda Josh Sargent, attaccante statunitense del Norwich, valutato circa 16 milioni e nel mirino anche della Roma. La seconda riguarda Keinan Davis: il club vuole riportarlo a piena efficienza fisica per evitare i soliti guai muscolari. Infine, attenzione ai rientri dai prestiti: Vivaldo Semedo, 20 anni, reduce da una buona stagione al Vizela, e Vakoun Bayo, 28 anni, autore di 10 gol con il Watford, saranno valutati durante il ritiro estivo da coach Runjaic.