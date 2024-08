Dall'Inghilterra - Il Chelsea attende l'ok di Osimhen per trattare col Napoli: le ultime

Il Chelsea non si è ancora dato per vinto nella corsa a Victor Osimhen. Le ultime arrivano dai colleghi di The Athletic: "Il Chelsea attende il via libera di Victor Osimhen prima di proseguire i colloqui con il Napoli per l'accordo. Il Chelsea spera che il 25enne (obiettivo principale di tutta la finestra e lui desideroso di unirsi) accetti di adattarsi alla squadra e alla struttura salariale basata sugli incentivi".

Intanto, però, sul giocatore c'è anche l'Al Ahli. Anzi, l'operazione sembrava praticamente chiusa perché il sodalizio saudita ha già un accordo per il contratto con il centravanti nigeriano. Invece il Chelsea sta provando a inserirsi e modificare tutto.