Dall'Inghilterra: "McTominay volerà in Italia non appena avrà accordo col Napoli"

Scott McTominay è pronto a sbarcare in Italia per le visite mediche con il Napoli. Secondo il giornalista di The Athletic David Ornstein, però, il giocatore scozzese aspetta l'ok definitivo. Il suo entourage, infatti, sta trattando con la società azzurra per definire tutti i dettagli del contratto. Solo dopo volerà a Roma per firmare col club di De Laurentiis.

