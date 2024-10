Dall'Inghilterra - Napoli ancora su Dragusin per gennaio: la risposta del giocatore

Il Napoli ci aveva provato insistentemente nella scorsa finestra di calciomercato invernale, ma alla fine Radu Dragusin preferì trasferirsi al Tottenham. Ad oggi però il difensore rumeno non è riuscito ad inserirsi nelle rotazioni ed ha collezionato solo 13 presenze con la maglia degli Spurs tra campionato e coppe.

Così si inizia già a vociferare di un suo possibile addio già a gennaio, con il Napoli che starebbe ancora monitorando con interesse la situazione dell'ex Genoa. Come riportato dal quotidiano britannico Mirror Uk, Dragusin però non ha intenzione di lasciare il club londinese in questa stagione nonostante lo scarso minutaggio ed il corteggiamento della società partenopea.