Dall'Inghilterra - Osimhen nel mirino di Juve e Chelsea per gennaio: la situazione

Anche in Inghilterra danno la Juventus interessata a Victor Osimhen, attaccante classe 1998 del Napoli e della nazionale nigeriana, attualmente in prestito ai turchi del Galatasaray.

Come riportato dal portale britannico specializzato "TeamTalk", i bianconeri sarebbero in corsa per il bomber africano, che, però, piace molto anche al Chelsea. I "Blues" starebbero pensando ad un'offerta a gennaio per il cartellino del giocatore, in modo da anticipare l'eventuale concorrenza della Juve.