Dall'Inghilterra - Scambio Osimhen-Lukaku, conguaglio da 60mln più bonus al Napoli!

Napoli e Chelsea trattano per lo scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku più conguaglio in favore del Napoli. Dall'Inghilterra confermano la trattativa già in stato avanzato.

Il profilo su X Topskills Sports UK scrive: "L'offerta dei Blues sarebbe di 60 mln di euro più 10 di bonus ed il carrellino di Lukaku al Napoli per Osimhen. Bisogna comprendere che i colloqui tra le parti stanno procedendo più rapidamente che mai. Il Chelsea ha offerto al nigeriano 10 mln di sterline lordi all'anno, contratto quinquennale fino a giugno 2029 ed il 100% dei diritti di immagine".

