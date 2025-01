Dall'Olanda - Il PSV ha rifiutato l'offerta per Lang: il Napoli deve rilanciare

Da mercoledì mattina non è più un mistero: Noa Lang, attaccante di 25 anni del PSV ha manifestato il desiderio di trasferirsi al Napoli. Il club partenopeo, attualmente in testa alla Serie A, lo considera una delle opzioni per sostituire Kvicha Kvaratskhelia, stando a quanto riferito dai colleghi olandesi di ED.

Circa una settimana e mezza fa, il PSV Eindhoven ha ricevuto un'offerta verbale per Lang, stimata intorno ai 25 milioni di euro, ma non l'ha ritenuta sufficientemente allettante. Resta quindi aperta la possibilità che Lang possa lasciare il club olandese, ma il Napoli dovrà migliorare la sua proposta.