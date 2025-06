Ndoye-Beukema, trattative complicate. Sky: ecco i principali ostacoli

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli soffermandosi anche sulla questione attaccante. Di seguito le sue parole: "L’incontro con il Bologna è stato interlocutorio, ma positivo. Già è difficile fare la trattativa su un giocatore, figuriamoci su due. Soprattutto se si parla di un club che non ha bisogno di vendere, si è qualificato in Europa League vincendo la Coppa Italia.

Se ci metti anche che c’è l’altro difensore centrale, Lucumì, a cui sono interessate molte squadre e ha una clausola rescissoria… Ecco che il quadro intorno a Beukema non è molto in discesa. Stessa cosa per Ndoye, che il Bologna valuta 40 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe inserire Zanoli nella trattativa. I due club si sono finalmente parlati faccia a faccia, per la prima volta. Ma non c’è accordo su nessuno dei due giocatori, c’è ancora distanza. Il Napoli ha espresso la volontà di colmare questa distanza e di voler prendere entrambi i giocatori".