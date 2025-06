Rai - Beukema-Napoli difficile, dirigente Bologna: "Siamo lontani". Su Ndoye...

Il vertice di mercato nella giornata di oggi tra Bologna e Napoli non ha portato i frutti sperati. Come riporta il giornalista Rai Ciro Venerato c'è una frase rilasciata da un dirigente del Bolgna che fa capire quanto le trattative siano totalmente in salita: "Siamo lontani". Parole che certamente non fanno auspicare al meglio. Il Napoli dovrà rimodulare l'offerta al meglio sia per Beukema che per Ndoye per far decollare la situazione.

Il Bologna valuterebbe i due calciatori 80 milioni, ma quest'oggi i fari si sono puntati soprattutto su Beukema. Proprio sul difensore olandese c'è la maggiore distanza, il Napoli valuta il ragazzo la metà del valore attribuito dal club emiliano. Le parti si aggiorneranno per l'affare Ndoye, ma ad oggi sembra difficile trovare la quadra per Beukema.