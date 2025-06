Dalla Svizzera: "Ndoye ha un accordo con il Napoli, si attende l'ok dal Bologna"

Antonio Conte lo ha indicato come priorità per rafforzare la fascia destra: Dan Ndoye è vicino a finalizzare un'intesa con il club azzurro. Arrivano aggiornamenti da Sky Sport CH sulla trattativa per l'esterno del Bologna: "Dopo che l'entourage del calciatore svizzero ha incontrato Giovanni Manna alla fine della scorsa settimana, il nativo di Nyon ha dato il suo via libera per unirsi ai campioni d’Italia.

Secondo quanto raccolto, l’incontro tra l’entourage del giocatore e il direttore sportivo Giovanni Manna andato in scena a fine settimana ha prodotto l’atteso via libera: Ndoye ha detto sì al progetto Napoli e sarebbe pronto a firmare un contratto fino al 2029. Restano da definire i dettagli con il Bologna, club proprietario del cartellino. La trattativa potrebbe includere anche il difensore Sam Beukema, in un’operazione complessiva che potrebbe fruttare ai rossoblù fino a 70 milioni di euro per la cessione dei due titolari.