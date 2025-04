Dalla Turchia: "Il Galatasaray sogna l'acquisto di Osimhen. Ma a una condizione"

Victor Osimhen ancora non ha deciso dove giocherà la prossima stagione, ma non mancano gli estimatori dell'attaccante nigeriano: in pole restano i Red Devils, a caccia di un giocatore esperto in grado di entrare immediatamente nelle rotazioni di Ruben Amorim. Non è escluso però che il giocatore possa restare al Galatasaray, nelle ultime settimane il club turco avrebbe aumentato il pressing per convincere il calciatore in prestito dal Napoli a rimanere in Turchia.

A livello economico il Gala potrebbe soddisfare le richieste dei partenopei, ma la conditio sine qua non resta una sola, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Come riportato da NTV Sport, soltanto dopo aver raggiunto la massima competizione europea i turchi potranno tentare l'assalto a Osi, anche se resta l'ostacolo della clausola da 75 milioni di euro (valida solo per l'estero), un'opzione che potrebbe essere esercitata proprio dal Man United.