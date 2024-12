Danilo la prima scelta, ma ci sono due alternative per l'acquisto in difesa

Danilo della Juventus resta il calciatore preferito per la difesa, ma il Napoli valuta anche altre piste ed il canale tra il Napoli e la Fiorentina resta comunque sempre aperto. Come è noto, si legge sulla versione online del Corriere dello Sport, nei dialoghi tra le due società è finito infatti anche Folorunsho, valutato dagli azzurri sui 10 milioni. Della Viola interessa sempre l'argentino Martinez Quarta, anche se la prima scelta per la difesa resta Danilo.

"Per quest'ultimo il Napoli sta cercando la formula giusta con la Juve: l'offerta al brasiliano, ricordiamolo, prevede un contratto di un anno e mezzo. Tra le alternative c’è Ismajli dell’Empoli. Futuro incerto anche per Rafa Marin. Su di lui c’è il Como che, anche a gennaio, sarà uno dei protagonisti sul mercato. Infine, il Venezia ha preso informazioni su Juan Jesus, mentre l'Empoli ha chiesto Zerbin e sembrerebbe in vantaggio sul Lecce".