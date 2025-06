De Bruyne-Napoli, Cdm svela cosa manca per le visite mediche

Cosa manca per le visite mediche di Kevin De Bruyne con il Napoli? Ultimi dettagli, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Intanto ieri gol in nazionale per il giocatore nel 4-3 del Belgio contro il Galles. In gol anche Lukaku. Il quotidiano scrive: "Napoli attende Kevin De Bruyne, è un talento con cui alimentare i sogni di altre vittorie. L'ex Manchester City ieri ha terminato i suoi impegni con la Nazionale belga.

Non sono stati ancora ultimati tutti i dettagli riguardo alla contrattualistica, ai diritti d'immagine. L'accordo economico è solido da tempo sull'ingaggio, sulla durata del contratto, mancano gli ultimi tasselli. Appena saranno messi a posto, De Bruyne sosterrà le visite mediche e si legherò ufficialmente al Napoli".