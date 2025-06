De Bruyne-Napoli, novità dal Belgio: “Voleva triennale ed è stato accontentato”

Il Napoli ha praticamente chiuso per l'acquisto di Kevin De Bruyne a parametro zero, i contratti sono stati approvati dai rispettivi legali e ora il belga dovrà solo svolgere le visite mediche di rito e infine firmare il contratto. Un grandissimo colpo degli azzurri, che si assicurano quello che ancora oggi è tra i migliori centrocampisti nel panorama europeo.

Il giornalista belga Sacha Tavolieri racconta alcuni dettagli sul contratto: "Kevin De Bruyne pronto a diventare un giocatore del Napoli! Le parti stanno ora definendo gli ultimi dettagli prima della firma del suo contratto triennale, come sempre auspicato da De Bruyne, che sarà in Italia nei prossimi giorni per completare il suo trasferimento. Come raccontato fin dal 12 maggio, data in cui ha dato luce verde al partenopei, De Bruyne ha sempre voluto il Napoli!".