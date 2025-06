De Bruyne, slittano le visite ma nessun intoppo: contatto telefonico con Conte

Non sarà oggi, lunedì 2 giugno, il tanto atteso De Bruyne-Day in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, bisognerà attendere ancora qualche giorno per le visite mediche del centrocampista belga, ma non si registra nessun rallentamento sull'affare. Al contrario, tutto procede secondo i tempi previsti.

Nessun intoppo o contrattempo, dunque, nel percorso che porterà Kevin De Bruyne a vestire la maglia del Napoli. Il quotidiano sottolinea che, nei giorni successivi alla conquista dello scudetto, ci sarebbero stati contatti telefonici tra Antonio Conte e il fuoriclasse in uscita dal Manchester City. Il Napoli aspetta, ma con fiducia: l’arrivo del belga è solo una questione di tempo.