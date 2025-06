Osimhen-Al Hilal, Romano: "Obiettivo concreto, per la Premier c'è il problema ingaggio"

vedi letture

Nel corso del nuovo format 'Dazn Transfer by Fabrizio Romano', il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato dei colpi di mercato dell'Al Hilal, che per la pachina sta per ingaggiare Simone Inzaghi. Tra i vari obiettivi c'è anche Victor Osimhen: "L'ultimo nome che dobbiamo menzionare è Victor Osimhen, perché il club saudita ha bisogno di un attaccante e il nigeriano è un obiettivo concreto. Clausola rescissoria di 75 milioni di euro, ora è tornato al Napoli dal prestito al Galatasaray, Osimhen potrebbe essere il nuovo attaccante di Simone Inzaghi. Ora diamo all’Al Hilal un po' di tempo per firmare tutti i documenti con Inzaghi nelle prossime 24 ore.

Per quanto riguarda Osimhen, i sauditi incontreranno qualche opposizione da parte della Premier League, era già un obiettivo del Chelsea e Manchester United un anno fa, quindi vediamo cosa succede ora. E’ un profilo perfetto per la Premier League, ma c'è un grosso problema che riguarda l'aspetto finanziario dell'accordo. Non solo i 75 milioni di euro, ma anche lo stipendio. È uno stipendio elevato, 12 milioni di euro netti a stagione. Per l'Arabia Saudita, non è un grande stipendio. Per la Premier League, è un grande stipendio, ed è per questo che probabilmente i sauditi sono i grandi favoriti per acquistare Victor Osimhen”.