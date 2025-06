Sky - In attacco si cerca un vice Lukaku, non un titolare: restano due profili

Gyokeres o David? No. La strategia del Napoli a quanto pare è chiara: in attacco serve un centravanti di scorta. Un vice Lukaku. Non un nuovo titolare. Ne ha parlato a Radio Marte il giornalista esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti: "In attacco il Napoli cerca un vice di Lukaku, un calciatore non 'ingombrante' per il belga, che difficilmente verrà tolto dall'undici di partenza da mister Antonio Conte.

Per questo David è stato messo in stand by, anche perché su di lui c’è una bella concorrenza ed il costo dell'operazione spingerebbe il Napoli a volerlo vedere titolare, ma il titolare Conte già ce l'ha. Al tecnico servirà un'alternativa a Big Rom e Lucca è il calciatore seguito con maggiore attenzione in tal senso. Piace anche Bonny del Parma. Kean? Servirebbe troppo per prenderlo: ha una clausola da 52 milioni ed il Napoli non vuole spendere così tanto per qualcuno che debba fare la riserva di Lukaku".