Sky annuncia: "Arriverà un colpo importante in questo ruolo"

vedi letture

"Ci sarà un colpo importante sulle fasce in attacco, qualcuno che possa giocare sulle due fasce, più qualcun altro per completare l'organico". Ne ha parlato a Radio Marte il giornalista esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti. Fa anche i nomi: "Lookman e Chiesa possibili? Chiesa sì, Lookman è difficile: per costi e per concorrenza. Al Napoli piace, gli azzurri hanno chiesto informazioni, però l'Atalanta ha potuto ambire allo scudetto e non vorrebbe rinforzare una concorrente alla parte alta della classifica".