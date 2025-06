Ultim'ora Ndoye-Napoli, Romano svela: "E' nella lista, piace tanto a Conte"

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la situazione dell'esterno d'attacco in casa Napoli: "Aggiungiamo alla lista del Napoli il nome di Dan Ndoye del Bologna. Dobbiamo anche dire che gli azzurri hanno sondato parecchi nomi per il ruolo di esterno, ma quello di Ndoye è assolutamente nella lista soprattutto perché piace ad Antonio Conte. Aggiungiamo anche l'interesse della Premier per il ragazzo, ma la Serie A al momento possiede la priorità".

