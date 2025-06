Svolta Osimhen: delegazione Al Hilal a Parigi per trattare il suo acquisto

Victor Osimhen ha concluso la sua avventura al Galatasaray, è pronto a tornare a Napoli ma solo per partire di nuovo. Stavolta a titolo definitivo. Ha una clausola da 75 milioni. De Laurentiis non fa sconti. Secondo Footmercato, una delegazione dell'Al-Hilal si trova in questo momento a Parigi per trattare con il nigeriano l'ingaggio.

Non solo: anche per parlare con altri giocatori come Theo Hernandez e Mitrovic. Osimhen apre all'Arabia: affare dunque nel vivo con possibili sviluppi a breve. Il Napoli chiaramente non ha voce in capitolo: serve coprire la clausola, poi Osi sarà libero di trattare con chi vorrà per il suo futuro. E' solo una questione di stipendio.