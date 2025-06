Al-Hilal, no di Bruno Fernandes! Romano: "Anguissa tra i possibili obiettivi"

L'Al-Hilal club saudita che giocherà il Mondiale per Club è statenato in questa finestra di mercato di giugno. In attesa del sì definitivo di Simone Inzaghi, i sauditi accelerano per rinforzare la rosa. Nel corso del nuovo format 'Dazn Transfer by Fabrizio Romano', il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano si è soffermato sugli obiettivi dell'Al-Hilal per il centrocampo: “Dopo il no di Bruno Fernandes, l’Al Hilal ha inserito Anguissa nella lista dei possibili obiettivi".

