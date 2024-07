De Maggio: "Nessuna conferma sullo scambio con la Juve Chiesa-Raspadori"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Se Lukaku tornasse ad essere quello dell’Inter con Conte, continuo a dirlo, sarà l’attaccante più forte della Serie A. Il Napoli potrebbe acquisirlo per una cifra vicina ai 25 mln di euro. Gaetano e Cheddira stanno piacendo particolarmente a Conte in questa parte di ritiro.

Chiesa? Sembrerebbe non rientrare nei piani tecnici di Thiago Motta. Non trova conferma l'ipotesi di scambio con Raspadori. Sostituto di Zielinski? Non c’è bisogno di sostituirlo se si fa il 3-4-2-1. Il Napoli sta pensando di cedere Lindstrom che piace molto in Premier League".