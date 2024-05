Dendoncker tornerà all'Aston Villa, difficile il riscatto di Traoré: la situazione

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il suo profilo X ha fatto il punto della situazione dei giocatori in prestito al Napoli

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il suo profilo X ha fatto il punto della situazione dei giocatori in prestito al Napoli. Su Leander Dendoncker non ci sono dubbi: farà ritorno all'Aston Villa in estate, gli azzurri non eserciteranno il diritto di riscatto che ammonta a circa 9 milioni di euro. In una posizione simile Hamed Junior Traoré: la clausola di opzione di acquisto dell'ivoriano è intorno ai 25 milioni di euro e ad oggi la dirigenza partenopea non è intenzionata a sborsare questa cifra.

Ecco le parole di Fabrizio Romano: "Leander Dendoncker tornerà all'Aston Villa a giugno poiché il Napoli non attiverà la clausola di opzione di acquisto per € 9 milioni, Villa cercherà una nuova soluzione per Dendoncker. Inoltre, il Napoli al momento non è disposto a far scattare € una clausola di opzione di acquisto di 25 milioni per Junior Traoré dal Bournemouth".