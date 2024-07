Di Lorenzo ci metterà presto la faccia: agli Europei aveva fatto un annuncio

Di Lorenzo-Napoli, non ci sarà l'addio. La conferma ufficiale dopo il post del Napoli di ieri. Una storia che va, quindi, verso l’happy end

Di Lorenzo-Napoli, non ci sarà l'addio. La conferma ufficiale dopo il post del Napoli di ieri. Una storia che va, quindi, verso l’happy end in attesa delle parole di Di Lorenzo. Il capitano del Napoli anche durante gli Europei ha annunciato che ci metterà la faccia e racconterà i pensieri, le emozioni che l’hanno accompagnato in questo percorso. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.