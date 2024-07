Di Lorenzo, il caso non è chiuso: annullata la conferenza di martedì

Tiene banco in casa Napoli la questione legata a Giovanni Di Lorenzo. Martedì prossimo sarebbe dovuto intervenire in conferenza stampa l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, per parlare della situazione, ma l'incontro è stato ufficialmente annullato come riportato da Tuttomercatoweb.com. Il motivo del rinvio è legato proprio al destino del capitano azzurro, che a quanto pare è ancora tutto da scrivere.

Infatti nonostante il silenzio degli ultimi giorni che aveva trasmesso serenità alla piazza, portando molti a pensare che il caso fosse rientrato, emerge ora che la situazione è ancora tutta da risolvere. Da qui la scelta del procuratore di Di Lorenzo di annullare la conferenza stampa per mandare un messaggio chiaro al Napoli: è ancora tutto in discussione.

Le parole dell'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, dello scorso 27 maggio.

"Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta. Di Lorenzo ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti era diventata realtà. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Fino a oggi non avevamo mai pensato di andar via. Non avremmo mai pensato di lasciare Napoli: abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita. È sempre stato questo il desiderio di Giovanni. Cambia tutto, però, se la società esprime questo pensiero. Dopo le indiscrezioni sono arrivate diverse chiamate di top club per Giovanni".