Di Lorenzo incedibile, ma l'agente va allo scontro: dietro c'è la Juventus di Giuntoli

Braccio di ferro tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo. Antonio Conte vorrebbe ripartire dal capitano, lo ritiene fondamentale, e il Napoli lo blinda anche pubblicamente, con un post sui social, rispondendo al suo agente, Mario Giuffredi che in giornata aveva ribadito la fine del ciclo in azzurro: "Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione".

Una presa di posizione netta, chiara, a conferma della volontà della società di blindare Di Lorenzo che, neppure un anno fa, aveva firmato il rinnovo, ma ora cosa succede? E' l'interrogativo sollevato dal Corriere dello Sport: "A Di Lorenzo è interessata la Juventus, Giuntoli lo conosce bene, ma il Napoli è stato chiaro: non è in vendita. Eppure Giuffredi ha rafforzato un concetto già espresso nei giorni scorsi. Neppure Conte, a quanto pare, avrebbe fatto cambiare idea al difensore: