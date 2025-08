Zanoli, spunta l'Udinese che vuole sorpassare il Bologna: la richiesta di ADL

Non solo mercato in entrata, per il Napoli. Resta in sospeso il destino di Alessandro Zanoli, 24 anni: l'offerta del Bologna, prestito da 500mila euro e obbligo di riscatto tra i 3,5 e i 4 milioni, è stata rifiutata. E s'è inserita l'Udinese, pronta a investire 5 milioni. La valutazione è 7. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.