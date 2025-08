Cambio di strategia: niente esterno offensivo e spunta vecchio obiettivo

vedi letture

Cori d’auguri e fuochi d’artificio per il compleanno di Antonio Conte. Ieri il tecnico del Napoli ha festeggiato a Castel di Sangro 56 anni, mostrandosi a più riprese decisamente emozionato per l’enorme affetto ricevuto mentre quest’oggi è il club partenopeo a festeggiare gli anni: ben 99, entrando così nell’anno del centenario. Una stagione importante, lunghissima ed anche di grande responsabilità per tutte le parti in causa considerando l’insolito status di favorita. Anche per questo per il Napoli prosegue il lavoro sul mercato per completare l’organico in vista delle quattro competizioni. Nessuna spesa pazza per un singolo elemento, molto probabilmente, ma la scelta di colmare al meglio tutte le caselle alternative.

Cambio di strategia

Le riflessioni post-Dimaro, in seguito al naufragio dell’affare Ndoye, hanno portato effettivamente ad una mezza rivoluzione. Ad oggi niente esterno offensivo, alzando in quella zona virtualmente Spinazzola come alternativa (e può spostarsi anche Neres), ma è da registrare una netta virata su un elemento duttile, capace di giocare anche in tutte le posizioni sulla corsia ed anche con una certa qualità tecnica: Miguel Gutierrez, 24enne del Girona ex Real Madrid (che conserva il 50% della rivendita) che può arrivare per circa 20mln di euro sfruttando anche la recente operazione (il 10 luglio) che lo terrà fuori altre tre settimane circa. Al giocatore circa 2mln di euro a stagione, ma accordo ancora da definire. Un elemento in crescita, su cui il Napoli sembra fortissimo già un paio di mesi fa prima di darsi altre priorità.

E cosa succede con Jack?

Questo mese di agosto vedrà un asterisco di fianco al nome di Giacomo Raspadori. L’attaccante della nazionale è da tempo nel focus dell’Atletico Madrid, che probabilmente non arriverà a Lookman, ed il Napoli ha fissato il prezzo intorno ai 35mln con i bonus non ricevendo ancora una proposta ufficiale. Conte lo terrebbe volentieri, ma il Napoli non potrà eventualmente non ascoltare l’offerta considerando che di partenza nel 4-3-3 non ha collocazione (in questi giorni agisce da mezzala) e con tante soluzioni sull’esterno un cambio modulo - come accaduto nei mesi finali dell’ultima stagione - è sempre più difficile. Nei prossimi giorni si andrà al dentro-fuori anche per Juanlu Sanchez del Siviglia, under individuato come vice-Di Lorenzo e Miretti della Juventus che nelle idee può essere il sesto centrocampista per completare il reparto